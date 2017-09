Internet-Domain "Die Blauen" unter Namen von Petry registriert

Neue Gerüchte werden durch eine Internet-Domain genährt. Will die Noch-Parteivorsitzende der AfD, Frauke Petry, eine eigene Partei gründen?



Berlin (dpa) - Unter dem Namen der Noch-Parteivorsitzenden der AfD, Frauke Petry, ist die Internet-Adresse dieblauen.de registriert worden. Ob die Domain aber tatsächlich Petry gehört, kann man dem öffentlichen Eintrag bei der Registrierungsstelle Denic eG nicht entnehmen.