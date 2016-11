Internet-Konferenz "Web Summit" diskutiert über Internet-Trends

Die Internet-Branche trifft sich in Lissabon zur Internet-Konferenz "Web Summit", um über die Zukunft des Automobils und der Kommunikation im Netz zu diskutieren.



Die Internet-Konferenz "Web Summit" in Lissabon geht mit einer ungewöhnlich hohen Zahl von über 50.000 Teilnehmern an den Start. Noch bis Donnerstag versammeln sich Unternehmer, Investoren und Politiker in der portugiesischen Hauptstadt. Auf dem Programm stehen zahlreiche Vorträge und Bühnen-Interviews mit Schwerpunkt-Themen wie die Zukunft des Automobils und der Kommunikation im Netz.