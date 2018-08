Internet der Dinge: Panasonic und Vodafone

Der japanische Elektronikkonzern Panasonic will mit Hilfe von Vodafone "smarte" Klimaanlagen vernetzen.



Vodafone hat für sein "Maschinennetz" mit Panasonic einen weiteren Großkunden gewonnen. Der japanische Elektronikkonzern wolle zahlreiche Haushaltsgeräte mit dem Internet der Dinge verbinden und damit das "Smart Home" energieeffizient gestalten, kündigten die Unternehmen am Mittwoch auf der IFA in Berlin an.