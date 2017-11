Internet der Dinge: Vodafone adressiert Privatkunden

Den Wachstumsmarkt des Internet der Dinge will Vodafone künftig auch privaten Nutzern öffnen. Seit Dienstag bietet der Konzern dafür die ersten vier Produkte mit spezieller Sim-Karte an.



Dabei geht es etwa darum, verschwundenes Gepäck per Smartphone wiederzufinden, den Hund jederzeit orten oder über eine Kamera das eigene Heim auch unterwegs im Blick behalten zu können. "Kaum ein anderer Markt entwickelt sich so dynamisch wie der IoT-Markt", sagte Hannes Ametsreiter, Chef von Vodafone Deutschland.