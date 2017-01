Internet für Gefängnisinsassen als Menschenrecht?

Ist der Besitz eines Smartphones ein Menschenrecht? Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte muss am Dienstag darüber entscheiden, ob Haftinsassen das Recht auf einen Internetzugang haben.



Wenn der Wecker klingelt, gilt unser erster Griff häufig dem Smartphone - was ist nachts passiert, wer hat noch eine Nachricht geschickt, wie wird das Wetter? Unser Alltag ist online. Für Strafgefangene gilt das nicht - vorausgesetzt, sie schmuggeln kein Smartphone illegal in ihre Zelle. Das Menschenrechtsgericht in Straßburg muss nun entscheiden, ob das in Ordnung ist oder ob Häftlinge einen Anspruch auf Internet haben.