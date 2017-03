Internet statt Familienalbum: Facebook-Seite sammelt Kinderfotos

Was früher ein Fall für das private Fotoalbum war, wird heute tausendfach im Internet geteilt - Fotos von Kindern. Eine Facebook-Seite hat sich zur Aufgabe gemacht, auf dieses Problem hinzuweisen und sammelt solche Bilder.



Eine Facebookseite beunruhigt Eltern mit gesammelten Bildern von Kindern. Die Seite "Little Miss & Mister" durchforstet Nutzerprofile nach öffentlich sichtbaren Kinderfotos und verbreitet diese. Seit Ende Dezember waren dort bis zu dieser Woche unzählige Fotos von Kindern zusammengekommen, darunter Bilder von Babys und Kleinkindern - zum Teil nahezu nackt, in der Badewanne, in Unterwäsche oder in Badebekleidung am Strand. Das Profilbild der Seite, die rund 660 Menschen abonniert hatten, zeigt ein Kind, das sich mit Lippenstift schminkt. Nachdem die Seite kurzzeitig nicht mehr zu erreichen war, hat sie nun einen Neustart hingelegt - mit am Donnerstag zunächst rund 35 Abonnenten.