Internetnutzer geben mehr Geld für Prime, Netflix & Co. aus

Kostenpflichtige On-Demand-Portale wie Netflix, Prime Video, Sky Ticket oder Maxdome liegen voll im Trend. Vor allem bei Nutzern unter 30 Jahren steht Streaming auf der Tagesordnung.



Der Digitalverband Bitkom wollte es genau wissen und hat 1.007 Personen ab 14 Jahren nach ihrem Streamingverhalten gefragt. Das Ergebnis: Zwei von fünf Internetnutzern bezahlen für Serien und Filme.