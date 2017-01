Internetverband Eco kritisiert Pläne zum Löschen von Fake News

Der richtige Umgang mit den sogenannten Fake News ist noch nicht gefunden. Die angedachte Lösung der Bundesregierung ist für den Internetverband Eco allerdings der falsche Weg. Für das Löschen sei eine gründliche juristische Prüfung wichtig.



In der Diskussion um den richtigen Umgang mit gefälschten Nachrichten und Hassrede im Netz hat der Internet-Verband Eco vor einer "wahllosen Löschkultur" gewarnt. Die aktuellen Pläne der Bundesregierung für eine gesetzlich vorgeschriebene Löschung von Hasskommentaren und Falschmeldungen innerhalb von 24 Stunden "drehten an den falschen Stellschrauben", sagte Eco-Vorstand Oliver Süme.