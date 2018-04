Interview mit Tom Buhrow: "Wir dulden sexuelle Nötigung nicht"

Ein ehemaliger ARD-Auslandskorrespondent soll Praktikantinnen sexuell belästigt haben - der Fall schlug in den vergangenen Tagen hohe Wellen. Jetzt appelliert WDR-Intendant Tom Buhrow an alle Opfer, sich zu melden.



In der vergangenen Woche wurden Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen einen ehemaligen ARD-Auslandskorrespondenten bekannt. Am Wochenende wurde der Mitarbeiter bis auf weiteres freigestellt. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur äußert sich Tom Buhrow, Intendant des Westdeutschen Rundfunks (WDR), zum Umgang des Senders mit dem Thema Belästigung und Missbrauch und appelliert an alle Opfer, sich zu melden.