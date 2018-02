Investor steigt bei Online-Geschäften von ProSiebenSat.1 ein

Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 holt sich für seine Online-Portale und Internet-Shops einen Investor an Bord.



Die schnell wachsende Commerce-Sparte mit Portalen wie Parship oder Verivox soll mit der US-Beteiligungsfirma General Atlantic als Partner zu einer führenden europäischen Plattform für Lifestyle-Angebote ausgebaut werden, teilte ProSiebenSat.1 am Donnerstag mit. General Atlantic übernehme 25,1 Prozent der Anteile an der Sparte, ihr Wert werde dabei auf 1,8 Milliarden Euro veranschlagt.