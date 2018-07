Iris Berben: Proteste gegen AfD sollen lauter werden

Die Schauspielerin Iris Berben sieht unsere Gesellschaft kippen und wünscht sich mehr Protest gegen die AfD. Von der SPD ist sie enttäuscht.



Die Schauspielerin Iris Berben (67) ruft zu Protesten gegen die AfD auf. "Unsere Gesellschaft kippt im Moment", sagte Berben der "Märkischen Allgemeinen Zeitung" (Mittwoch). "Man muss etwas dagegensetzen, wenn man sieht, wie fahrlässig die AfD mit unserer Geschichtsschreibung umgeht. Ich wünsche mir lautere Proteste, das ist nicht nur die Aufgabe von Intellektuellen und Künstlern."