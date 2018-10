Iris Berben jagt den Mörder ihres Kindes

In der neuen ZDF-Miniserie "Die Protokollantin" wird es düster, wie das Leben der Hauptfigur: Der Tod ihrer Tochter ist nie aufgeklärt worden - bis deren mutmaßlicher Mörder aus dem Gefängnis entlassen wird und sich weitere Ungereimtheiten ergeben.



Iris Berben verkörpert im TV-Fünfteiler die titelgebende "Protokollantin". Diese fristet seit einem traumatischen Erlebnis eine zurückgezogene Existenz: Ihre einzige Tochter ist vor elf Jahren spurlos verschwunden - mutmaßlich ermordet worden.