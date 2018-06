Iron-Maiden-Sänger Bruce Dickinson beim "Frühstücksfernsehen"

Der Frontsänger der Heavy-Metal-Band Iron Maiden stattet Sat.1 einen Besuch ab - wahrscheinlich zu einer recht ungewohnten Stunde für einen Rock-Star.



Am Dienstag wird es rockig im Sat.1-"Frühstücksfernsehen" - Iron-Maidens Front-Sänger Bruce Dickinson wird dann zu Gast sein.Die Heavy-Metal-Ikonen befinden sich gerade auf großer "Legacy of the Beast Tour" und machen dabei aktuell auch in Deutschland Halt.