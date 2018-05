Isabel Varell steigt bei "In aller Freundschaft" ein

Neuzugang bei "In aller Freundschaft" - Die Schauspielerin Isabel Varell ist künftig in der ARD-Krankenhausserie zu sehen.



Varell ist erstmals am 22. Mai in der Folge "Unverblümt" zu sehen, wie der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) in Leipzig mitteilte. Die 56-Jährige spielt darin die Mutter von Schwester Miriam Schneider, die unangekündigt in der Sachsenklinik auftaucht, um sich ambulant ihre Krampfadern ziehen zu lassen. Bei der Behandlung verwechselt eine Ärztin die Namen - und es zu kommt einer lebensbedrohlichen Medikamentenverwechslung.