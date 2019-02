Ist DAB Plus ohne Fördergelder verloren?

DAB Plus ist für kleine Radiosender teuer und umständlich. Einen echten Boom erlebt Radio dagegen im Online-Bereich. Sind staatliche Fördermaßnahmen die Lösung für den Vormarsch des UKW-Nachfolgers?



Insgesamt 250 DAB Plus-Programme gibt es inzwischen in der Bundesrepublik. Dennoch greifen die meisten landesweiten Privatradios weiterhin auf den analogen UKW-Hörfunk als Hauptverbreitungsweg für Radio zurück, schreibt "SatelliFax".