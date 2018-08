Ist "Spiegel Online" beliebter als "Bild.de"?

Die neusten Zahlen über die Reichweite deutscher Internetseiten zeigt, dass der Online-Flohmarkt eBay Kleinanzeigen Ziel vieler Online-User ist. Weniger froh über das Ergebnis der beliebtesten Juli-Websites dürfte die "Bild" sein. Das Nachrichtenportal wurde von der Konkurrenz überholt.



Für den Online-Flohmarkt eBay Kleinanzeigen war der Juli ein voller Erfolg. 29,36 Millionen Nutzer verzeichnet die Plattform im Juli. Das zeigt eine von der Arbeitsgemeinschaft Online Forschung veröffentlichte Tabelle über die Reichweite deutscher Internetseiten. Gezählt wurden hierbei nur Nutzer, die über 16 Jahre alt sind.