Ist das ESC-Siegerlied ein Plagiat?

Die Universal Music Group erhebt Plagiatsvorwürfe gegen das Siegerlied "Toy" des ESC 2018.



Den Komponisten des ESC-Siegerliedes "Toy" droht laut israelischen Medienberichten ein Verfahren wegen Plagiatsvorwürfen. Die Universal Music Group wirft ihnen vor, bei dem White Stripes-Lied "Seven Nation Army" abgekupfert zu haben, berichteten israelische Medien am Dienstagabend. Ein entsprechender Brief sei vor zwei Wochen bei Doron Medalie und Stav Beger eingegangen. Es gehe dabei um Ähnlichkeiten im Rhythmus, nicht in der Melodie oder beim Text, wie es hieß. Genauer gesagt dreht sich der Streit offensichtlich um ein bestimmtes Riff im Lied, wie Experten der Popakademie Baden-Württemberg auf dpa-Anfrage erläuterten.