Ist das lineare Fernsehen noch zukunftsfähig?

Der TV-Markt befindet sich im Wandel. Immer häufiger plagen Zukunftsängste die großen TV-Sender, denn während sie Anteile verlieren, stehen die Streamingdienste bereits in den Startlöchern und halten immer mehr attraktive Inhalte bereit.



Der Wandel vom analogen zum digitalen Fernsehen ist in vollem Gange. Wie Digitalkameras bereits analoge Kameras abgelöst haben, so ist auch das lineare Fernsehen bald an der Reihe, oder etwa nicht? Immer häufiger werden aber mittlerweile Stimmen laut, nach denen das klassische Fernsehen in den kommenden 10 Jahren deutlich an Boden verlieren könnte. In den letzten Jahren wurden die Ziele und Herausforderungen für den TV-Markt neu definiert. Dabei befindet sich das lineare Fernsehen längst im Überlebenskampf. Digital-Konzerne, aber auch globale Streamingdienste sind die stärksten Wettbewerber. Sie haben das Potenzial hinter eigenen Produktionen erkannt. Darüber hinaus wächst der Streaming-Markt unaufhaltsam. Neue Streaming-Anbieter und Organisationen wie die UEFA, die eine neue Streaming-Plattform plant, machen die Auswahl für die Verbraucher noch umfangreicher und die Konkurrenz stärker.



Die Verantwortlichen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, aber auch der privaten TV-Sender haben den Ernst der Lage längst erkannt und versuchen entsprechend gegenzulenken. “Immer mehr Sender strömen mit eigenen Bewegtbild-Angeboten ins Netz”, betont Florian Felsing von computerbibel.de. Der Bedeutung von Online-Angeboten ist sich Ulrich Wilhelm, der Vorsitzende des ARD, durchaus bewusst. Gegenüber der WAZ erklärt er, dass Bewegtbildangebote des Senders sowohl online als auch im klassischen TV bereitgestellt werden, um möglichst viele Nutzer erreichen zu können.