Ist der Barock zu frivol für Facebook?

Facebook hat es derzeit schwer. Datenskandal, DSVGO, dann ein Rekord-Kurseinbruch und sinkende Nutzerzahlen. Jetzt werfen auch noch 15 belgische Mussen Facebook "kulturelle Zensur" vor. Facebook will reagieren.



Belgische Museen wollten mit Bildern von Rubens für sich werben. Facebook löschte sie. Offenbar war den Sittenwächtern des sozialen Netzwerks insbesondere bei Peter Paul Rubens berühmter "Kreuzabnahme" zu viel nackte Haut zu sehen.