Ist der Telemedienauftrag veraltet?

Die Rundfunkbeiträge sind das Dauerthema bei den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten. Bis Herbst soll der dazugehörige Telemedienauftrag neu definiert werden. Dieser Schritt ist dringend notwendig - das finden zumindest ARD und ZDF.



Oktober ist der Stichtag für die Neudefinierung des Telemedienauftrags. Das schreibt "medienpolitik.net". Die Nachrichtenseite hat mit Vertretern von ARD , ZDF und Medienrechtlern darüber gesprochen, warum es für diesen Schritt aller höchste Zeit ist.