Ist der WDR-Intendant bereit für weniger zu arbeiten?

Der Rundfunkbeitrag ist ein heiß diskutiertes Thema. Nun meldet sich der WDR-Intendant Tom Buhrow zu Wort. Er wäre bereit, über Gehälter zu sprechen



Tom Buhrow (59), seit fünf Jahren Intendant des Westdeutschen Rundfunks (WDR), könnte sich vorstellen, finanziell etwas kürzer zu treten. "Wir sind der größte Sender in der ARD, der zweitgrößte öffentlich-rechtliche in Europa", sagte Buhrow in einem Interview der Funke Mediengruppe (Montagsausgaben).