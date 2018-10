Ist digitales Radio besser?

Bei der Podiumsdiskussion zum digitalen Hören auf den Medientagen München ist man sich einig: Mit DAB Plus geht es in die Zukunft.



In München stehen die Zeiger auf digital. Das Fazit des Diskussionsforums zum digitalen Hörfunk im Rahmen der diesjährigen Medientage ist eindeutig: "Digital ist besser", schlussfolgert man bei Digitalradio DAB Plus.

Meldungen zu diesem Thema

Zwei neue Sender - Zuwachs für DAB Plus in Bayern

Bayerische Rundfunk verdichtet DAB Plus Netze weiter

UKW-Aus startet in Mittenwald und Helgoland



Demnach entscheiden sich immer mehr Radiosender in Deutschland für digitale Verbreitungswege. So stellte beispielsweise gerade Deutschlandradio in Mittenwald und auf Helgoland die Verbreitung seiner drei Programme komplett auf digital um. Ist DAB Plus damit das Zeichen der Zukunft? Wenn es nach den Diskussionsteilnehmern der Medientage München geht, ja.



Deutschlandradio Intendant Stefan Raue erklärt sich auf dem Event: "DAB Plus bietet für uns drei Vorteile: Erstens ist es im Vergleich zu UKW wirtschaftlicher, zweitens klingen unsere hochwertigen Programme deutlich besser und drittens ist es überall frei empfangbar ohne Internetverbindung. Wir setzen unsere Digitalisierungsstrategie schrittweise um und bauen auf DAB+, Webstream und Podcast."



Zum Panel eingeladen hatten übrigens der Verein Digitalradio Deutschland und die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM). Einen kritischen Blick in die Zukunft wagt dabei Reiner Müller, stellvertretender Geschäftsführer der BLM: "Es dauert noch mindestens ein Jahrzehnt bis 5G in weiten Teilen Deutschlands verfügbar ist. Wir können Mobilfunkunternehmen nicht verpflichten, 5G flächendeckend für Radio auszubauen, wenn die Finanzierung solcher Netze nicht geklärt ist. Radiomachern empfehle ich, auf DAB+ zu setzen, wenn sie zuverlässig überall und kostengünstig digital empfangen werden wollen."