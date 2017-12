Ist schnelles Internet in Großbritannien bald ein Grundrecht?

Britische Bürger und Unternehmen sollen ab 2020 einen Rechtsanspruch auf Breitband-Internet haben. Alle sollen mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von mindestens zehn Megabit pro Sekunde im Internet surfen können.



In Großbritannien zählt zügiges Internet schon bald als Grundrecht, schreibt die Tageszeitung "The Guardian". Wie die britische Regierung am Mittwoch demnach bekannt gab, soll es bis 2020 Internet mit mindestens 10MB pro Sekunde für alle Bürger des Vereinigten Königreichs geben.