Istanbuls ZDF-Studio bekommt neuen Studioleiter

Afrika-Korrespondent Jörg-Hendrik Brase wechselt den Posten. Ihn verschlägt es nach Istanbul. Dadurch entsteht reichlich Stühlerücken in den ZDF-Auslandsstudios.