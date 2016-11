"It takes 2": RTL gibt Promis für Musikshow bekannt

Ob Deutschlands Prominente auch singen können, will die Musikshowreihe "It takes 2" im kommenden Jahr bei RTL herausfinden. Nun hat der Kölner Sender die Promis bekannt gegeben, die zum großen Gesangswettbewerb antreten werden.



RTL versammelt Prominente zum gemeinsamen Wettsingen. In der Show "It takes 2" treten neun Promis singend gegeneinander an. Eine Jury aus ESC-Gewinner Conchita, dem Popsänger Alvaro Soler und dem Musiker Angelo Kelly bewertet die Auftritte. Bisher kannte man die Teilnehmer eher als Schauspieler, Fernsehköche, Sportler oder Comedians.