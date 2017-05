Italien: Google muss nachzahlen

In Italien ist Google das Finanzamt auf die Schliche gekommen. Der Megakonzern muss nun Steuern in Millionenhöhe nachzahlen.



Seit geraumer Zeit streiten Google und Italien in Sachen Steuern. Nun muss Google-Mutter Alphabet nachgeben. Wie der Suchmaschinengigant mitteilt, gilt es für Alphabet nun 306 Millionen Euro an Steuern zurückzuzahlen, ein Betrag, der vorher bereits in Justizkreisen diskutiert wurde.