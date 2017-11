Italien rüstet auf: Datum für Umstellung auf DVB-T-2 steht fest

Für den Übergang von DVB-T auf den digitalen Übertragungsstandard DVB-T-2/ HEVC der zweiten Generation hat Italien jetzt eine Frist festgelegt.



Stichtag ist der 30. Juni 2022 - bis dahin soll in Italien alles auf DVB-T-2 umgestellt werden. Das gab das Advanced Television Systems Committee am 1. November bekannt. Die US-amerikanische Organisation legt die Standards für digitales Fernsehen fest. Was bedeutet das für die Italiener?