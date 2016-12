Italienischer Kulturabend bei Sky Arts HD

Von der Sixtinischen Kapelle über La Scala zu Jonas Kaufmann. Sky Arts HD widmet einen ganzen Abend nur der Kultur Italiens.



Hautnah und exklusiv will Sky Arts HD seinen Zuschauern die Sixtinische Kapelle, das Theater La Scala und ein Konzert des berühmten Opernsängers Jonas Kaufmann näher bringen. Der italienische Abend steigt am Freitag ab 20 Uhr bei Sky Arts HD und ist zudem über Sky Go abrufbar.