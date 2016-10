Jaber Albakr: RTL sichert sich Rechte an Festnahme

Nachdem der Terrorverdächtige Jaber Albakr in Leipzig festgenommen wurde, hat RTL blitzschnell reagiert. Der Sender sicherte sich die TV-Rechte an der Geschichte der Syrer, die Albakr der Polizei übergaben.



RTL hat sich die Rechte an der Geschichte der drei syrischen Männer gesichert, die den Terrorverdächtigen Jaber Albakr in Leipzig gefangen nehmen und der Polizei übergeben konnten. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, habe der Sender einen entsprechenden Exklusivvertrag abgeschlossen.