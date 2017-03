"Jack Taylor": ZDF setzt Krimireihe fort

Ab Sonntag zeigt sich "Game of Thrones"-Star Iain Glen wieder als Detektiv "Jack Taylor". Gleich drei neue Folgen der gleichnamigen Krimiserie werden in den kommenden Wochen im ZDF zu sehen sein.



"Game of Thrones"-Star Iain Glen schlüpft wieder in die Rolle des Privatdetektivs Jack Taylor, der in der gleichnamigen Krimireihe, der in der irischen Küstenstadt Galway Mordfälle aufklärt. Die drei neuen Episoden zeigt das ZDF ab Sonntag um 22.00 Uhr. Bereits vorab stehen die drei Episoden in der englischen Originalfassung in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit.