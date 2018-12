Jahresfehlbetrag von 84,6 Mio. Euro beim RBB

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) rechnet im kommenden Jahr mit Erträgen von 457,6 Mio. Euro und Aufwendungen von 542,2 Mio. Euro. Für das dritte Jahr der laufenden Beitragsperiode 2017 bis 2020 ergibt das einen Jahresfehlbetrag von 84,6 Mio. Euro.



Das geht aus dem Wirtschaftsplan für 2019 hervor, den der Rundfunkrat des Senders gestern (6. Dezember) einstimmig festgestellt hat.