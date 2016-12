"Jahrhundertprojekt Museumsinsel": ZDF zeigt neue Eindrücke

Mit der Langzeitdokumentation "Jahrhundertprojekt Museumsinsel" machte das ZDF bereits in der Vergangenheit auf die Berliner Museumsinsel aufmerksam. Nun folgt eine weitere Episode.



Schon seit der Wende wird an dem Vorhaben geplant: Zwischen den fünf alten Gebäuden auf der Berliner Museumsinsel soll ein neues Gebäude entstehen. Dieser moderne Palast wird voraussichtlich 2018 fertiggestellt und soll damit den neuen Eingang zur Museumsinsel darstellen. Mit der Langzeitdokumentation "Jahrhundertprojekt Museumsinsel" wirft das ZDF einen ausführlichen Blick auf die Entwicklung des Gebäudes und das Vorhaben des Stararchitekten David Chipperfield.