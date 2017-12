James Bond: Diese Szenen dürfen in keinem Bond-Klassiker fehlen

Wahrscheinlich wird James Bond auch noch in 30 oder 50 Jahren die Herzen der Frauen erobern und die Männer vor Neid erblassen lassen, und zwar stets nach einem doch recht ähnlichen Schema. Denn obwohl sich jeder Streifen vom anderen unterscheidet, kehren einige Szenen doch in veränderter Form immer wieder auf die Leinwand zurück.



Schnelle Autos und rasante Verfolgungsjagden gehören auf jeden Fall zu den charakteristischen Zutaten eines spannenden 007-Abenteuers. James Bond stand bereits in den 50er Jahren auf schicke Autos mit ordentlich PS unter der Motorhaube, und so wird es wahrscheinlich für alle Zeiten bleiben! In "Spectre" durften die Fans verzückt ein spektakuläres Wettrennen zwischen einem Jaguar C-X75 und einem Aston Martin DB10 genießen; doch auch andere Gefährte eignen sich absolut als Jagdgeschosse der Extraklasse: So war der flotte Agent unter anderem bereits mit Skiern, dem Flugzeug, dem Boot und einem Panzer unterwegs. Mit Letzterem donnerte er in "Goldeneye" durch St. Petersburg und schaffte sich spontan Tordurchfahrten, wo vorher keine waren.



Ein wichtiges Kernthema der Bond-Serie bildet ohne Frage die Erotik, in keinem Drehbuch dürfen die pikanten Szenen mit dem jeweils aktuellen Bondgirl fehlen. Ins Gedächtnis der Zuschauer gebrannt hat sich vor allem die bezaubernde Ursula Andress, die in "James Bond jagt Dr. No" lasziv den Meereswellen entstieg. Das war 1962 – und ganze 15 Jahre später verzauberte Barbara das Publikum als Major Anya Amasova, die als KGB-Agentin ihren Ehemann durch Bonds Aktivitäten verloren hat. All ihre Rachepläne münden in den starken Armen des unwiderstehlichen 007, der Anyas spröden Charme förmlich als Einladung versteht. Sexy Bikinis, Schmolllippen und heiße Flirts kehren als wichtige Film-Elemente immer wieder: mal bekehrt sich eine böse Dame zum Guten, ein anderes Mal fällt ein liebliches Geschöpf dem Fiesling zum Opfer. Und inmitten all dieser weiblichen Raffinessen thront James Bond als betörende Belohnung für alle Schönheiten, denen es gelingt, sein Herz zu erobern – und sei es nur für wenige Stunden.