"James Bond: "Spectre" feiert Free-TV-Premiere im ORF

Bond-Fans aufgepasst: Wer die Free-TV von "Spectre" in deutscher Fassung nicht verpassen will, braucht Zugang zu ORF eins. Dort wird der Agenten-Streifen nämlich erstmalig im deutschsprachigen, frei empfangbaren TV gezeigt.



Vor gut zwei Jahren lief der 24. "James Bond" in den Kinos. Jetzt kommt "Spectre" auch ins deutschsprachige Free-TV. Die Erstausstrahlung kommt jedoch aus Österreich. Der ORF hat sich frei empfangbare Premiere gesichert und strahlt "Spectre" am kommenden Sonntag, den 7. Januar, zur besten Sendezeit aus.