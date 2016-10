Jan Böhmermann beehrt ProSieben

Er lässt das ZDF hinter sich und geht zu ProSieben - jedenfalls für eine Sendung. Jan Böhmermann zeigt seine Skills in einer Show des Privatsenders.



Jan Böhmermann wird im Herbst bei ProSieben zu sehen sein. Der Satiriker und Moderator ist am 7. November zu Gast bei der Show "Das Duell um die Geld" das von seinen Kollegen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf moderiert wird. Neben Böhmermann sind auch Komikerin Carolin Kebekus, Autor Heinz Strunk und Ingo Donot (Frontmann der Donots) zu Gast.