Jan Böhmermann bekommt Fernsehpreis "Rose d’Or"

Jan Böhmermann wird von der Europäischen Rundfunkunion (EBU) mit dem Preis "Rose d’Or" ausgezeichnet.



Böhmermann werde als "Entertainer des Jahres" geehrt, teilte die EBU am Donnerstag in Genf mit. Der Moderator ("Neo Magazin Royale") habe mit seinem Musikvideo "V für Varoufakis" über den früheren griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis (#Varoufake) internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen.