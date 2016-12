Jan Böhmermann beschert dem ZDF hohe Online-Aufrufe

Im Internet ist Jan Böhmermann beim ZDF top. Sein Satire-Magazin "Neo Magazin Royale", das im linearen Fernsehen auf dem Digitalkanal ZDFneo läuft, verbuchte in der ZDF-Mediathek 2016 die meisten Aufrufe.



2016 sorgte Jan Böhmermann mit seiner Schmähkritik für mächtig Wirbel. Die Quoten seines Satire-Magazins "Neo Magazin Royale", das einmal wöchentlich auf dem Spartensender ZDFneo läuft, steigen kontiniurlich, nun strebt der Moderator ins Hauptprogramm und würde gerne im ZDF eine werktägliche Show moderieren. Im Internet dagegen ist Böhmermann längst spitze und spielt ganz vorne mit. In der Mediathek des ZDF war sein #Verafake 2016 die meistgesehene Sendung, die Show vom 12. Mai, die auch die erste Sendung des Moderators nach der "Schmähkritik"-Affäre war, brachte es auf 496.000 Sichtungen, wie das ZDF am Dienstag in einer Mitteilung bekanntgab. Durchschnittlich erreichen die Böhmermann-Sendungen in der ZDF-Mediathek 191.000 Aufrufe.