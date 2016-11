Jan Böhmermann besorgt über Zukunft von ARD und ZDF

Jan Böhmermann sorgt sich, dass ARD und ZDF in der digitalen Welt den Anschluss verpassen. Der ZDF-Moderator vermisst bei den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten den Mut zu Neuem.



Der ZDF-Moderator Jan Böhmermann sorgt sich um die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen. Er befürchtet, dass die aus dem Rundfunkbeitrag finanzierten Sendeanstalten in der digitalen Welt den Anschluss verpassen, wie er am Montag bei einer Tagung des Grimme-Forschungskollegs erklärte. "Technisch und kulturell haben die Sender eine Lücke von 20 Jahren zu überbrücken, in der sie sich wenig um technische Entwicklungen gekümmert haben", so Böhmermann in Köln.