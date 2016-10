Jan Böhmermann holt "Wetten, dass…?" zurück

Auch wenn man sich bei Jan Böhmermann nie ganz sicher sein kann: Es scheint so, als würde er das Format "Wetten, dass…?" aus der ZDF-Schublade holen und diese Woche neu auflegen.



Eigentlich hatte es nur als Gag angefangen: Als das ZDF Ende September versehentlich eine alte Folge des "Neo Magazin Royale" ausstrahlte, twitterte Jan Böhmermann einige Scherze. So forderte er zum Ausgleich einmal "Wetten, dass…?" moderieren zu dürfen. Das könnte diese Woche Wirklichkeit werden.