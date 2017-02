Jan Böhmermann mit Goldener Kamera ausgezeichnet

Eine Überraschung gab es heute für Jan Böhmermann. Der bissige Satiriker wurde mit dem Digitalaward der Goldenen Kamera geehrt.



Wie jedes Jahr wird auch 2017 die Goldene Kamera verliehen. Die relativ neue Kategorie Goldene Kamera Digital wird Künstlern übergeben, die online etwas Außerordentliches geleistet und zur Medienlandschaft beigetragen haben. Überrascht wurde in diesem Jahr Satiriker Jan Böhmermann mit dem Goldene Kamera Digital Award. Während Böhmermann in seinem Büro saß, klopfte Steven Gätjen, Moderator der diesjährigen Goldenen Kamera Awards, an seiner Tür und überreichte dem Entertainer die begehrte Auszeichnung für die Kategorie #ViralerClip.