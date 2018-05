Jan Böhmermann singt und malt mit Kindern

Der Grimme-Preisträger Jan Böhmermann macht in seiner Show "Neo Magazin Royale" ein Kinderprogramm nach seinem Geschmack.



TV-Satiriker Jan Böhmermann mischt sich unter die Kinder: Der Grimme-Preisträger macht in seiner Show "Neo Magazin Royale" an Christi Himmelfahrt Kinderprogramm nach seinem Geschmack. Die Sendung hat den Titel "Oh wie schön ist Ehrenfeld" - statt wie zu Janoschs Zeiten "Oh wie schön ist Panama". Im Publikum begrüßt Böhmermann Kinder zwischen acht und zehn Jahren, mit denen er singt, malt und spielt - natürlich auf Böhmermann'sche Art, wie das ZDF am Dienstag mitteilte. Musik machen die Rapper Deine Freunde, Talkgast ist KiKA-Moderator Bürger Lars Dietrich. Im Kölner Stadtteil Ehrenfeld steht das Studio, in dem das "Neo Magazin Royale" produziert wird.