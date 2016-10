Jan Böhmermann spricht über "Schmähkritik"-Affäre

Nach der Einstellung des Verfahrens in der "Schmähkritik"-Affäre meldet sich nun auch ZDF-Satiriker Jan Böhmermann zu Wort. Für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist die Geschichte derweil noch nicht zu Ende.



Nachdem sich Jan Böhmermann lange Zeit in Bezug auf die Staatsaffäre, die seine "Neo Magazin Royale"-Folge Ende März ausgelöst hatte, relativ bedeckt gehalten hat, bezog er am Mittwoch nach der Einstellung des Verfahren gegen ihn Stellung zur Sache. In einem siebenminütigen Clip auf Youtube rechnete er dabei mit der Bundesregierung und der Türkei ab. Gleichzeitig betont er, hinter seinem Haussender ZDF zu stehen, der den entsprechenden Beitrag aus der Mediathek entfernt hatte, noch bevor sich das Ausmaß der Entwicklungen abzeichnete.