Jan Böhmermann widmet sich Erdogan im "Neo Magazin Royale" kaum

Über den Fakt, dass die Staatsanwaltschaft keine Ermittlungen wegen der "Schmähkritik" gegen ihn einleitet, hat sich ZDF-Satiriker Jan Böhmermann in der neusten Ausgabe des "Neo Magazin Royale" nur in kleine Anspielungen ausgelassen.



Nur mit kleinen Anspielungen auf sein Fernduell mit dem türkischen Präsidenten hat TV-Satiriker Jan Böhmermann am Donnerstag die neue Ausgabe seines Magazins "Neo Magazin Royale" bestückt. Der 35-Jährige nahm zunächst seine Sendung vom 29. September aufs Korn, als fälschlicherweise auf ZDFneo die Ausgabe vom 22. September gezeigt worden war.