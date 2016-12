Jan Böhmermann will werktägliches Format im ZDF-Hauptprogramm

Nachdem Jan Böhmermann in diesem Jahr mit der "Schmähkritik" über Erdoğan für mächtig Wirbel sorgte, möchte der Moderator nun eine werktägliche Sendung im ZDF-Hauptprogramm.



Einmal in der Woche nimmt Jan Böhmermann mit seiner Satire-Sendung "Neo Magazin Royale" bei dem Spartensender ZDFneo aktuelle Ereignisse auf die Schippe. Nachdem er in diesem Jahr mit seiner "Schmähkritik" über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan eine Staatskrise auslöste, möchte er nun eine tägliche Sendung im Hauptprogramm des ZDFs, wie der Moderator in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur (DPA) erklärte.