Jan Ehlert ist neuer Geschäftsführer der Constantin Television

Jan Ehlert ist seit dem 1. September zusammen mit Steffen Günther, Norbert Hermannstädter, Robin von der Leyen und Friedrich Radmann Geschäftsführer der Constantin Television. Der 38-Jährige kommt von der Moovie GmbH, einem Tochterunternehmen der Constantin Film AG



Er war 18 Jahre für die Moovie GmbH tätig ist und als Produzent zahlreiche erfolgreiche TV-Projekte wie die Serienformate "Verbrechen" und "Schuld" nach den Kurzgeschichten von Ferdinand von Schirach, TV-Events wie "Die Hebamme 2" für Sat.1 oder "Familie! " für das ZDF sowie zuletzt die Crime-Serie "Die Protokollantin" verantwortete. Jan Ehlert wird auch weiterhin als Produzent tätig sein.