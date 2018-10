Jan Fedder am Dienstag zu Gast bei "DAS!"

Das Publikum liebt ihn, er ist norddeutsch, kantig, unverwechselbar. Und nun feierte Jan Fedder gerade sein 50-jähriges Film- und Bühnenjubiläum. Bei das spricht er über seine Karriere und eine schwere Krankheit.



Ob als Dirk Matthies vom "Großstadtrevier", Bauer Kurt Brakelmann in der NDR Serie "Neues aus Büttenwarder", als "Der Hafenpastor" oder als Hauptdarsteller in diversen Siegfried-Lenz-Verfilmungen, Jan Fedder spielt nicht nur typisch norddeutsche Charaktere, er verkörpert sie.