Jan Fedder weint seinem alten "Großstadtrevier" eine Träne nach

Schauspieler Jan Fedder (64) braucht nach eigener Darstellung noch ein wenig Zeit, um sich an das neue "Großstadtrevier" zu gewöhnen.



"Mein Innerstes ist sich immer noch nicht ganz klar, ob die alte die bessere Wache war oder die neue", sagte Fedder am Freitag in den Kulissen der neuen Wache im Studio Hamburg. Seit 1990 spielt der beliebte Schauspieler in dem ARD-Dauerbrenner den Polizisten Dirk Matthies.



"Hier ist zwar alles neu und schön, aber die alte Wache war eben unser Zuhause - 28 Jahre lang, das darf man nicht vergessen", meinte Fedder, der zusammen mit seinen Kollegen vor einem Polizeiwagen vor der neuen Wache posierte.