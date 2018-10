Jan Frouman verlässt ProSiebenSat.1 und Red Arrow Studios

Jan David Frouman, Chairman & CEO Red Arrow Studios und Vorstandsmitglied der ProSiebenSat.1 Media SE, hat sich nach 15 Jahren im Konzern dazu entschieden, beide Ämter abzugeben, wenn sein Vertrag Ende Februar 2019 ausläuft. Sein Nachfolger wird James Baker, der als President & COO Red Arrow Studios künftig das internationale Produktionsnetzwerk von ProSiebenSat.1 führen wird.



Aktuell ist Baker Chief Operating Officer (COO) von Red Arrow Studios und wird direkt an Max Conze, den Vorstandsvorsitzenden der ProSiebenSat.1 Media SE, berichten.