Jan Hofer: Immer wieder Ziel von Beschimpfungen und Drohungen

"Tagesschau"-Chefsprecher Jan Hofer wird nach eigenen Angaben immer wieder Ziel von Beschimpfungen und Drohungen.



"Da kommen Sachen wie "Man müsste Sie aufhängen" , sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag). "Die ersten Male schlafen Sie schlecht, das kann ich Ihnen sagen." Irgendwann habe er aufgehört, sich derartige Beleidigungen anzusehen. "Sonst halten Sie das nicht aus."