Jan Koeppen: Im Handumdrehen an die Spitze von Disney Europa

Innerhalb von nur zehn Monaten hat Jan Koeppen das Zepter bei Disney Europe, Middle East and Africa übernommen. Im November übernimmt er die Verantwortung über Dependancen in 25 Ländern.



Schon bei der im Winter von Disney übernommenen Fox Networks Group war Koeppen in gleicher Position tätig. Die Weiterbeschäftigung im Mickey-Mouse-Imperium erfolgte jedoch auf eine Ebene tiefer, als Präsident für die Bereiche Television and Direct-to-Consumer.